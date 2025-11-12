Ekonomim: США лидируют в списке претендентов на строительство АЭС в Синопе

По данным газеты, американский президент Дональд Трамп сообщил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о желании получить этот проект

СТАМБУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Турция в 2026 году определится со страной, которая будет строить вторую АЭС в республике, и подпишет с ней межправительственное соглашение. Фаворитом в списке претендентов являются США и американские компании, пишет деловая газета Ekonomim.

Вторую турецкую АЭС планируется возвести в черноморской провинции Синоп. Власти Турции ранее вели переговоры с компаниями из США, Канады, Южной Кореи, Китая и России, с некоторыми из них они начаты заново, отмечает издание.

По данным Ekonomim, интерес США к проекту строительства АЭС в Синопе известен. Как пишет газета, "утверждается, что президент США Дональд Трамп сообщил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о желании получить этот проект".

Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар ранее сообщил, что решение по проекту АЭС в Синопе ожидается в течение 2025 года. Он также говорил, что Росатом проявляет интерес к участию в этом проекте, учитывая опыт возведения первой турецкой АЭС "Аккую".

АЭС "Аккую" строится в средиземноморской провинции Мерсин. Запуск первого реактора станции, как сообщал Байрактар, планируется в 2026 году. Ekonomim не исключает, что это может произойти в апреле.