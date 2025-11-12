"Яндекс" запустил акселератор для технологических стартапов молодых ученых

Отбор пройдет в несколько этапов, на которых эксперты выберут самые перспективные проекты с учетом навыков команды, реалистичности и новизны ее замыслов и других параметров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Яндекс объявил о запуске нового акселератора для наукоемких технологических стартапов Yandex AI startup lab, рассчитанный на студентов и молодых ученых с проектами в области искусственного интеллекта, робототехники и анализа данных. Проект направлен на поддержку инновационных научных разработок и их превращение в продуктовые решения, сообщила пресс-служба "Яндекс Образования".

"Многие решения, которые сейчас работают на рынке, выросли из экспериментов - например, складские роботы или автономный транспорт. Мы запустили акселератор, чтобы поддержать талантливых исследователей, поделиться с ними опытом создания проектов с нуля и показать, как мы применяем передовые технологии на практике", - заявила директор по персоналу Яндекса Дарья Золотухина, чьи слова приводит пресс-служба "Яндекс Образования".

Как отмечается в сообщении, новый акселератор нацелен на развитие так называемых "глубоких технологий" - прорывных областей науки и техники, которые сочетают в себе несколько передовых дисциплин и разработок. К их числу относятся различные решения на стыке искусственного интеллекта и медицины, способные упростить диагностику редких заболеваний, а также другие междисциплинарные проекты.

В конкурсе смогут принять участие молодые ученые или студенты с уже разрабатываемым проектом или концепцией на базе подтвержденной гипотезы. Отбор пройдет в несколько этапов, на которых эксперты "Яндекса" выберут самые перспективные проекты с учетом навыков команды, реалистичности и новизны ее замыслов и других параметров. Финальный этап отбора пройдет в Москве в конце января следующего года, по итогам которого жюри из ведущих экспертов "Яндекса" выберет три лучших проекта.

Призовой фонд акселератора составит 6 млн рублей: 3 млн рублей за первое место, 2 млн рублей - за второе и 1 млн рублей - за третье. Также команды-победители получат гранты на использование облачных ресурсов "Яндекса" номиналом от 250 тыс. до 1 млн рублей. Как надеются организаторы акселератора, он ускорит развитие "глубоких технологий" в России и приведет к появлению новых решений и продуктов в этой области.