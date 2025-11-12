Рынок акций РФ в начале торгов движется с положительной динамикой

Индексы Мосбиржи и РТС растут на 0,36%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал рост индекса Мосбиржи на 0,36%, до 2 575,34 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,36% - до 997,2 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 2 576,45 пункта (+0,4%), индекс РТС достиг отметки 997,63 пункта (+0,4%).

Курс юаня к рублю рос на 1,95 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,358 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:05 мск юань замедлил рост и находился на отметке в 11,3525 рубля (+1,4 копейки).