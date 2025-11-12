Казахстан нацелен на дальнейшее расширение торговли с Россией

Казахстанский министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев надеется, что товарооборот между странами достигнет $30 млрд

АСТАНА, 12 ноября. /ТАСС/. Казахстан нацелен на дальнейшее расширение взаимодействия с Россией в сфере торговли, чтобы довести товарооборот до $30 млрд в год. Об этом заявил министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев на форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Уральске.

"Каждый форум открывает новые возможности для регионов, бизнеса и образовательных учреждений, укрепляя связи между людьми и создавая прочную основу для развития. Мы нацелены на дальнейшее расширение взаимодействия, особенно в торгово-экономической сфере", - привели в пресс-службе Минторговли слова Шаккалиева.

Форум проводится ежегодно поочередно в России и Казахстане, в этом году его тема - "Рабочие профессии - драйвер роста экономики". В Минторговли отметили, что ключевым направлением сотрудничества двух стран в сфере образования является подготовка кадров, уточнив, что в вузах РФ сейчас обучаются более 55 тыс. казахстанцев, а в Казахстане - более 2 тыс. россиян. "Такое взаимодействие формирует общее образовательное пространство и готовит востребованных специалистов", - отмечается в сообщении.

Форум проходит 11-12 ноября параллельно государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию. На 12 ноября в Москве планируются официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, также ожидается совместное обращение президентов к участникам пленарного заседания данного форума по видео-конференц-связи.

По итогам 2024 года объем взаимного товарооборота Казахстана и России превысил $28 млрд.