Шор: правительство Санду исчерпало кредит доверия западных кредиторов

Лидер блока оппозиционных партий "Победа" таким образом прокомментировал решение МВФ не выделять Молдавии последний транш в $170 млн по программе, срок которой истек в октябре 2025 года

Президент Республики Молдова Майя Санду © AP Photo/ Roveliu Buga

КИШИНЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии, ввергнув экономику в тяжелейший кризис, исчерпали кредит доверия западных кредиторов, которые сократили выделение финансовой помощи новому правительству, сформированному правящей Партией действия и солидарности (ПДС). Об этом заявил лидер блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор, комментируя решение Международного валютного фонда не выделять последний транш в $170 млн по программе, срок которой истек в октябре 2025 года.

"От перестановки мест в ПДС сумма бед молдаван не меняется. В Молдове все стабильно: цены, тарифы и госдолг растут. Доверие падает. И не только внутри страны, но и за ее пределами. Диагноз от МВФ: кредит доверия исчерпан, кредит денег - тоже, выживайте как хотите", - написал Шор в своем Telegram-канале.

Ранее бывший премьер Молдавии, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат сообщил, что правительство ПДС не смогло сполна реализовать программу с МВФ, поскольку не выполнило реформ. По его мнению, стратегия властей управлять, наращивая долги западных кредиторов, рухнула и теперь кабинету министров придется занимать деньги у банков внутри страны, что гораздо дороже.

Филат, давший когда-то старт политической карьере президента Майи Санду и бывшего премьера Дорина Речана, назначив их министрами в свой кабинет, раскритиковал их за то, что они не выполнили обещания провести реформу в энергетике, налоговой политике, борьбе с коррупцией. По его мнению, в ближайшие месяцы вероятны задержки, а также переносы и других программ внешней поддержки.

Молдавия переживает тяжелый экономический кризис после прихода к власти Санду и ее правящей партии, которые взяли курс на интеграцию с ЕС и разрыв отношений с Россией. В 2021 году резко многократно увеличились тарифы на газ, электроэнергию, другие товары, что привело к инфляции, которая превысила 30% в годовом исчислении, и спровоцировало акции протеста. В ответ власти жестко подавили уличные демонстрации, был запрещен ряд оппозиционных партий, арестованы десятки активистов, приостановлено вещание 16 телеканалов и работа более чем 50 СМИ, предоставлявших эфир оппонентам президента. По инициативе Санду был создан центр "Патриот", работа которого была направлена на борьбу с "изменниками родины", появился аналог украинского сайта "Миротворец", в который были внесены лидеры оппозиции, общественные деятели и журналисты, критикующие власть. Уголовные дела заведены практически на всех лидеров крупнейших партий.