Во Владивостоке признали банкротом компанию, строившую гольф-клуб

Открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре сроком на шесть месяцев

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Приморского края признал созданное для строительства гольф-клуба и курорта международного класса ООО "Владивосток гольф и резорт" банкротом, в отношении компании открыто упрощенное конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Об этом сообщили в Telegram-канале суда.

"Решением Арбитражного суда Приморского края ООО "Владивосток гольф и резорт" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре сроком на шесть месяцев. Инициатором процедуры банкротства выступило АО "Корпорация развития Приморского края", - указано в сообщении.

В июле 2021 года правительство Приморского края и Корпорация развития Приморского края заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию гольф-клуба и курорта международного класса в регионе. Для этого Корпорация развития Приморского края и "Владивосток гольф и резорт" заключили договор субаренды участков земли на территории Бухты Муравьиной в городе Артем до января и июня 2023 года. За время аренды компания накопила долг, из-за чего Корпорация обратилась в суд.

С "Владивосток гольф и резорт" в пользу арендодателя взыскали долг более 8,4 млн рублей, пенни на сумму 1,9 млн рублей и госпошлину 86,7 тыс. рублей. Также возбудили исполнительное производство, которое прекратили, так как должника и его имущества не нашли. Это позволило применить в отношении ООО правила о банкротстве отсутствующего должника.