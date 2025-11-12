Казахстан и Россия готовят запуск 29 совместных проектов на $30,8 млрд

Это позволит создать свыше 23 тыс. рабочих мест, сообщили в казахстанском Министерстве торговли и интеграции

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 12 ноября. /ТАСС/. Казахстан и Россия намерены в перспективе приступить к реализации 29 совместных проектов с инвестициями в размере $30,8 млрд, в рамках которых будет создано более 23 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана по итогам выступления главы ведомства Армана Шаккалиева на форуме межрегионального сотрудничества двух стран в Уральске.

"Казахстан и Россия уже реализуют 30 совместных проектов на сумму $4,4 млрд с созданием более 12 тыс. рабочих мест. В перспективе запуск еще 29 проектов на сумму $30,8 млрд, что позволит создать свыше 23 тыс. рабочих мест. Эти инициативы охватывают ключевые отрасли, включая энергетику, машиностроение, металлургию, химию и сельское хозяйство, формируя новые центры компетенций и обеспечивая устойчивый промышленный рост", - говорится в сообщении.

Министр, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что "за каждым проектом стоит конкретный человек, конкретная профессия". Форум в этом году посвящен рабочим профессиям, в связи с чем на нем обсудили вопросы совместного развития человеческого капитала, отметили в Минторговли.

Как сообщили в Русском доме в Уральске, накануне на площадке форума также был подписан ряд документов, в том числе меморандум о сотрудничестве между палатой предпринимателей Западно-Казахстанской области и торгово-промышленной палатой Оренбургской области, меморандум об открытии в Казахстане дочерней компании оренбугского завода поликарбоксилатов, а также соглашение между российской корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и внешнеторговой палатой Казахстана.

Форум межрегионального сотрудничества проводится поочередно в России и Казахстане уже порядка 20 лет, в этом году он проходит 11-12 ноября параллельно с государственным визитом казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в Россию. В прошлом году форум проходил в Уфе во время государственного визита президента России Владимира Путина в Казахстан.