FT: в США инвестиционная компания Vista может заменить часть сотрудников на ИИ

Речь идет о сокращении численности сотрудников как минимум на треть в ближайшие годы, уточняет газета

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Американская инвестиционная компания Vista Equity Partners, владеющая активами на $100 млрд, планирует заменить часть сотрудников искусственным интеллектом (ИИ). Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников газеты, речь идет о сокращении численности сотрудников как минимум на треть в ближайшие годы. Под сокращения могут попасть люди, занимающиеся созданием презентаций для инвесторов, маркетингом и сбором данных. При этом нанимать новых сотрудников на освободившиеся места компания не планирует, вместо этого их задачи могут быть переданы ИИ. Также компания планирует автоматизировать управление бизнес-процессами.

Всего штат Vista Equity Partners насчитывает около 700 человек. Ранее компания уже призывала их использовать в работе ИИ. Еще 10 тыс. человек работают в портфельных компаниях Vista, и, как сообщают источники FT, организация хочет, чтобы и они внедрили ИИ в рабочие процессы. В частности, речь идет об использовании так называемых ИИ-агентов, которые могут брать на себя решение полного цикла задач без вмешательства со стороны человека.