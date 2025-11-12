Рядом с метро "Молодежная" построят многофункциональный комплекс

Будет создано порядка 380 рабочих мест

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии двух участков городской территории общей площадью 0,44 га в районе Кунцево. Постановление по данному вопросу подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"Реорганизуемые участки расположены по адресу: Ярцевская улица, владение 25А, рядом со станцией метро "Молодежная". В настоящее время их занимают устаревшие торговые и другие объекты. Градостроительный потенциал участков составляет 20 тыс. кв. м недвижимости, что позволит путем реконструкции устаревших торговых объектов создать современный многофункциональный комплекс с офисами, магазинами, кафе и ресторанами. Также запланировано благоустройство территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате реализации проекта будет создано порядка 380 рабочих мест.

Всего правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 142 проекта комплексного развития территорий общей площадью порядка 1,5 тыс. га, в рамках которых планируется возвести свыше 30 млн кв. м недвижимости. В результате будет создано порядка 348 тыс. рабочих мест.