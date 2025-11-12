Комитет ГД одобрил законопроект о снижении порога инвестиций в ГЧП-проекты

Речь идет о проектах в промышленности

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предлагает снизить минимальный размер инвестиций в государственно-частные партнерства (ГЧП) в промышленности с 10 млрд рублей до 7 млрд рублей и разрешить включать в такие проекты научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Документ был инициирован группой депутатов.

Как отметил председатель комитета, соавтор законопроекта Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), этот документ решает вопрос легализации исследовательской и опытно-конструкторской стадии в рамках соглашений о ГЧП, позволяет включать разработку и апробацию технологий в перечень работ, связанных с созданием промышленного объекта. "Ранее подобные расходы вызывали сомнения у проверяющих органов, так как формально выходили за рамки установленного предмета соглашений. Теперь эта часть цепочки от идеи до запуска производства получает правовое основание, что особенно важно для проектов, где инновационная составляющая неразрывно связана с инфраструктурой", - указал он.

Законопроект решает вопрос терминологической точности и убирает двусмысленность, существовавшую из-за употребления термина "имущественный комплекс", отметил депутат. "В новой редакции закона закрепляется единое определение - "объект промышленности". Это упрощает согласование договоров и исключает риск различного толкования понятий между участниками соглашений, юристами и контролирующими органами", - уточнил Гаврилов.

Еще одно изменение решает вопрос участия государства в реконструкции и модернизации частных промышленных объектов: если раньше федеральные механизмы ГЧП применялись только к полностью новым объектам, теперь допускается их использование и для обновления действующих производственных площадок. "Это расширяет практическое поле ГЧП, позволяя бизнесу привлекать публичного партнера не только для строительства, но и для технологического обновления оборудования, инфраструктуры, логистических узлов", - считает парламентарий.

Проект закона снижает минимальный объем инвестиций с 10 млрд до 7 млрд рублей для федеральных соглашений, а для проектов в новых субъектах РФ устанавливает порог в 3 млрд рублей. "Такое изменение решает вопрос запуска проектов, которые ранее не могли быть реализованы из-за несоответствия требованиям по стоимости. Для регионов с более сложной экономической ситуацией это создает условия для привлечения крупных инвесторов и ускоряет внедрение современных производственных мощностей", - полагает глава думского комитета. В целом законопроект открывает возможность использовать ГЧП как инструмент технологического развития, соединяя интересы государства и бизнеса в единой модели, считает Гаврилов.