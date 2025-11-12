AirAsia планирует в течение полугода запустить прямые рейсы в Россию

Ведется работа со страховыми компаниями, решается вопрос оплаты, сообщил председатель правления авиакомпании Тони Фернандес

ЭР-РИЯД, 12 ноября. /ТАСС/. Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia планирует в течение шести месяцев начать выполнять прямые рейсы по маршруту Бангкок - Москва. Об этом ТАСС сообщил председатель правления авиакомпании Тони Фернандес.

"Буквально вчера моя команда сообщила, что нашла самолеты, которые позволят нам летать в Россию. Сейчас мы работаем со страховыми компаниями, решая вопросы оплаты. Первый маршрут, который мы рассматриваем для запуска в течение следующих шести месяцев, - это рейсы между Бангкоком и Москвой", - сказал глава перевозчика на полях международного туристического форума Tourise, который проходит в Эр-Рияде.

По его словам, AirAsia видит высокий потенциал для развития туризма между Россией и странами Юго-Восточной Азии. Компания рассчитывает на взаимный интерес пассажиров и намерена активно продвигать российское направление среди жителей региона.

"Россия - удивительная страна, которая может многое предложить людям из Юго-Восточной Азии. Мы будем очень активно продвигать Россию среди жителей Азиатско-Тихоокеанского региона. Я знаю, что могу создать спрос на поездки в Россию. Я знаю, что могу создать спрос на поездки россиян в нашу часть мира", - подчеркнул Фернандес.

О форуме

Трехдневный международный форум Tourise открылся в Эр-Рияде во вторник. Мероприятие проходит под эгидой правительства Саудовской Аравии и позиционируется как глобальная платформа, формирующая будущее мировой индустрии туризма. Форум объединяет высокопоставленных чиновников и представителей крупного бизнеса. Участники Tourise планируют выработать инициативы и соглашения, направленные на развитие устойчивого туристического сектора.