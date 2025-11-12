Титов: российские вина допустили к участию в международном конкурсе в США

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские вина допущены к участию в международном конкурсе в США - The San Francisco International Wine Competition, сообщил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, выступая на Российском винодельческом форуме.

"Мы участвуем уже даже не только в конкурсах, где нам не ставили никаких барьеров, но уже барьеры рушатся и в Соединенных Штатах мы участвуем, допустили наши вина до конкурса в Сан-Франциско", - сказал он.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров уточнил, что этот конкурс старейший и один из самых уважаемых в США и в мире в целом, он проводится с 1980 года. "Несмотря на все запреты, нам удалось не только договориться об участии наших вин, но и доставить их туда. Ждем конца ноября, результатов из США", - отметил он.