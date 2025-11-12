МТС: пользователи через четыре года будут выполнять действия через ИИ-агентов

Процесс покупок и платежей претерпит "самое большое изменение", отметили в компании

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. К 2030 году в мире может произойти переход к "модели делегирования" у пользователей - до 90% своих действий они будут выполнять не сами, а с помощью ИИ-агентов. Это следует из исследования группы МТС, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно оценке аналитиков, в 2025 году человек пользуется искусственным интеллектом (ИИ) как поисковиком для анализа вариантов, ощущая собственную потребность в этом. "К 2030 году ИИ-агент будет проактивно определять потенциальные нужды, анализируя контекст предыдущих покупок, календарь и показатели умных устройств", - считают в МТС.

ИИ-агенты будут сами оформлять покупки, применять к ним купоны для оптимизации цен, следить за скидками, проверять сайты на безопасность, за человеком же останется лишь выставление рамок в виде его бюджета, предпочтений и границ. Процесс покупок и платежей претерпит "самое большое изменение", констатируют в компании.

ИИ-агенты также повлияют на логистику с постпродажным обслуживанием - они перейдут под полный контроль агентов, предполагают в МТС.

"К 2030 году пользователи будут выполнять до 90% действий через ИИ-агентов. Это будет означать полный переход от самостоятельного выбора к модели делегирования, когда цифровые помощники начнут действовать от лица человека", - резюмировали в группе.

Агенты в сфере ИИ - это программы, самостоятельно выполняющие поставленные задачи при помощи ИИ. Оператор "Билайн" ранее отмечал стремительное появление на рынке ИИ-агентов, которые поменяли "устоявшиеся подходы к цифровизации бизнеса". Оператор пояснял, что агенты не ограничены шаблонными ответами и могут выполнять сложные задачи, интегрируясь с внутренними системами компаний, в отличие от классических чат-ботов. В "Яндексе" сообщали, что 2025 год уже называют "годом ИИ-агентов".