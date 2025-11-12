S7 планирует запустить рейсы из Ашхабада в Новосибирск

Авиаперевозчик развивает направления в Средней Азии

Редакция сайта ТАСС

АШХАБАД, 12 ноября. /ТАСС/. Российская авиакомпания S7 рассчитывает запустить рейсы по маршруту Ашхабад - Новосибирск весной 2026 года. Об этом журналистам рассказал генеральный представитель S7 в странах Средней Азии Евгений Чернышев.

"Очень надеемся, что с весны 2026 года мы откроем рейс из Ашхабада в Новосибирск. Это сейчас в очень активной проработке. S7 очень активно развивает направления в Средней Азии, летаем во все страны Средней Азии", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, в кулуарах объединенных международных выставок "Туркментел-2025" и "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие - 2025".

Чернышев добавил, что S7 осуществляет рейсы Москва - Ашхабад с 2008 года, в настоящее время они выполняются ежедневно. Как он объяснял ранее, Новосибирск в качестве нового направления из Ашхабада выбран из-за того, что в этом российском городе крупнейшая трансферная база авиакомпании, из него уже S7 выполняет рейсы по стране.

Выставки "Туркментел-2025" и "Международные транспортно-транзитные коридоры: взаимосвязь и развитие - 2025" проходят в Ашхабаде 12-14 ноября. В них принимает участие около 80 компаний из разных стран. Россия, помимо S7, также представлена маркетплейсом Ozon и Российским морским регистром судоходства.