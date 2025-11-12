В России потребление металлоконструкций может вырасти на 35% к 2030 году

В 2025 году показатель составит 2,1 млн тонн

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Потребление металлоконструкций в России к 2030 году может увеличится на 35%, несмотря на ожидаемое временное снижение в ближайшие годы. Такой прогноз озвучил начальник управления по закупке и логистике ГК "Северсталь стальные Решения" Виктор Никифоров в рамках 28-й Международной конференции "Российский рынок металла".

"Потребление металлоконструкций продолжает снижаться на данный момент. В 2025 году показатель составит 2,1 млн тонн, в 2026 году - прогнозируется в размере 1,9 млн тонн", - говорится в пресс-релизе компании.

Однако эксперты компании "Северсталь стальные Решения" ожидают оживления рынков и роста совокупного потребления металлоконструкций (включая черные металлоконструкции и легкие стальные тонкостенные конструкции - ЛСТК) к 2030 году до 2,9 млн тонн. При этом прогнозируется увеличение доли потребления ЛСТК с 7% до 9%.

"Следующий год будет еще сложным, приостановка и перенос части проектов приведут к отложенному спросу. Такая ситуация станет предпосылкой для изменений к лучшему в 2027 году", - отметил Никифоров.

Оживлению спроса на металлоконструкции будет способствовать реализация отложенного в период 2025-2027 годов спроса, ускоренное развитие производств на базе особых экономических зон (ОЭЗ) и зон опережающего развития.

Группа компаний планирует увеличить объем выпуска металлоконструкций в 2,5 раза к 2030 году, а также удвоить количество партнеров.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.

Основной акционер "Северстали" - Алексей Мордашов (владеет примерно 77,03% акций компании).