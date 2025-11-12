Мутко: около 18 млн россиян купили жилье с помощью ипотеки

В ДОМ.РФ также напомнили, что ипотечный портфель в России приближается к 23 трлн рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ипотека за время действия рыночных программ в РФ помогла 18 млн семей обрести свой дом, сообщил в ходе пленарного заседания в Совете Федерации гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Ипотека помогла 18 млн семей обрести свой дом. А проектное финансирование, которое мы вместе с вами внедряли, закрыло болезненную проблему обманутых дольщиков и обеспечило стабильность отрасли", - сказал Мутко.

В ДОМ.РФ напомнили, что ипотечный портфель в нашей стране приближается к 23 трлн рублей. Он вырос более чем в два раза за последние пять лет.