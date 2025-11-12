МЭА: компании инвестируют в дата-центры больше, чем в нефть

По прогнозам, в 2025 году инвестиции в дата-центры составят около $580 млрд, говорится в ежегодном докладе агентства

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Мировые инвестиции в развитие дата-центров в 2025 году превысят вложения в нефтяную отрасль, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

"В последние годы технологические компании по всему миру активно инвестируют в новые мощности центров обработки данных для обучения и развертывания все более широко используемых ИИ-моделей. В 2025 году, по прогнозам, инвестиции в дата-центры составят около $580 млрд", - говорится в ежегодном докладе МЭА.

Как отмечает агентство, это больше, чем инвестиции в нефтяную отрасль, которые в этом году МЭА ожидает на уровне $540 млрд. "Это сравнение наглядно свидетельствует об изменениях в современной высокоцифровизованной экономике", - говорится в докладе.

МЭА подчеркивает, что искусственный интеллект (ИИ) сейчас активно внедряется в нефтегазовой отрасли, однако его потенциал гораздо выше. Эксперты агентства считают, что более масштабное использование решений на основе ИИ в энергосекторе может к 2035 году повысить эффективность на 3-10% в транспорте и промышленности и способствовать росту энергоэффективности и сокращению выбросов.