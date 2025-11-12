Минцифры рассматривает возможность продажи российских вин через интернет

Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Татьяна Скворцова отметила, что в настоящее время проводится эксперимент по продажи энергетиков через вендинговые аппараты с помощью биометрии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минцифры рассматривает возможность организации продажи российских вин через интернет, в том числе в дистанционном формате. Об этом сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова на Российском винодельческом форуме.

"Сейчас мы, действительно, получили соответствующие поручения от президента и рассматриваем возможность организации продажи российских вин через интернет, в том числе в дистанционном формате, либо через формат подтверждения через вендинговые аппараты, например, или кассы самообслуживания", - рассказала она.

Скворцова отметила, что в настоящее время проводится эксперимент по продажи энергетиков через вендинговые аппараты с помощью биометрии, который в декабре планируется расширить на маркетплейсы.

"Сделав шаг в направлении продажи энергетиков, мы, конечно же, хотим расширить наши технологии относительно продажи других товаров 18+. Кроме того, в эти товары действительно попадает достаточно широкий сегмент - это продажи алкоголя, в том числе в дистанционном формате. Мы планируем, что этот сервис станет наиболее популярным и востребованным, так как действительно запрос и от рынка, и от граждан на него достаточно велик", - добавила Скворцова.

Ранее заместитель генерального директора АО "Центр биометрических технологий" Владислав Святик заявил, что дистанционная продажа российского вина по биометрии может начаться в России в 2026 году, всего алкоголя и сигарет - в 2027 году.