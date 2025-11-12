Аэропорт Шереметьево сменит адрес официального сайта

Аэропорт рекомендует начать использовать новый адрес для получения актуальной информации о рейсах, сервисах и услугах

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Официальный сайт аэропорта Шереметьево доступен по новому адресу- svo.su, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Ранее использовавшийся домен svo.aero сохраняет работу в переходный период - до весны 2026 года, после чего основным и единственным адресом сайта станет svo.su", - говорится в сообщении.

Шереметьево рекомендует начать использовать новый адрес для получения актуальной информации о рейсах, сервисах и услугах.

"Официальные аккаунты аэропорта Шереметьево в социальных сетях остаются без изменений", - уточняется в сообщении.