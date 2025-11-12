Первые российские камеры видеонаблюдения с ИИ станут доступны для коммерческого рынка

Камеры также могут оснащаться встроенной функцией распознавания лиц

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Разработчик и производитель аппаратно-программных комплексов видеонаблюдения НПО "Взор" планирует выйти в коммерческий сегмент российского рынка, сообщили ТАСС в компании. Ранее продукция была доступна и ориентирована только для государственного сектора.

Как уточнили в пресс-службе НПО "Взор", это первые российские камеры с искусственным интеллектом, которые выходят на рынок РФ.

"Мы видим для себя большой потенциал в работе с коммерческими рынками. У нас уже есть солидный опыт в работе с государственными заказчиками в сфере обеспечения общественной безопасности, в том числе в составе АПК "Безопасный город", в ходе проведения чемпионата мира по футболу "FiFA 2018". <…> Вся продукция имеет сертификаты Минцифры и входит в реестр отечественного ПО и реестр радиоэлектронной продукции, что дает нам возможность участвовать в госзакупках и работать в том числе с крупными госкомпаниями", - отметил управляющий НПО "Взор" Дмитрий Проданов, слова которого передает пресс-служба.

Благодаря ИИ "умные" камеры смогут, например, предотвратить кражи в магазинах, контролировать соблюдение техники безопасности на промпредприятиях, упростят работу в логистических хабах за счет подсчета искусственным интеллектом количества коробок и паллет и отслеживания погрузочно-разгрузочных работ.

Камеры также могут оснащаться встроенной функцией распознавания лиц. Это, к примеру, может быть полезно для предприятий с контролем входа в особо важные зоны или для выставочных пространств и объектов культурного наследия.