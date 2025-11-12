Котюков призвал решать вопрос кадров с учетом автоматизации, цифровизации и ИИ

Кадровый потенциал выступает фундаментом технологического лидерства страны, отметил губернатор Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Вопросы производительности труда, которые включают в себя автоматизацию, новые технологии и системы искусственного интеллекта, необходимо учитывать при кадровом обеспечения проектов технологического лидерства. Об этом сообщил губернатор Красноярского края, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Технологическое лидерство" Михаил Котюков.

"Сводить эти задачи только к сфере образования неправильно. Необходимо учитывать аспект производительности труда, который сегодня включает вопросы автоматизации, цифровизации процессов, внедрения новых технологий, в том числе систем искусственного интеллекта. Все эти факторы должны быть отражены в комплексном механизме подготовки кадров для обеспечения технологического лидерства страны", - приводит пресс-служба слова губернатора с заседания комиссии Госсовета.

По его словам, кадровый потенциал выступает фундаментом технологического лидерства страны, именно поэтому в структуру каждого национального проекта включены федеральные проекты, нацеленные на подготовку необходимых специалистов. Котюков сообщил, что Минтруд РФ разработал пятилетний прогноз кадровой потребности в нескольких разрезах - отраслевом, региональном и профессионально-квалификационном. "Кроме того, в соответствии с решением Совета при президенте по науке и образованию необходимо обеспечить расчет дополнительной потребности регионов и отраслей в определенных специалистах", - подчеркнул он.

Котюков напомнил, что для решения задач кадрового обеспечения разработан ряд практических инструментов. Так, в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" действуют передовые инженерные школы, молодежные лаборатории. Ведущие университеты внедрили программу "Приоритет-2030", возводят новую инфраструктуру для науки и образования.