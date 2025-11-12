Журналист Вебер: в российских магазинах есть все, что продается в Германии

Санкции никак не сказываются на жизни простых россиян, подчеркнул норвежский публицист

ДОНЕЦК, 12 ноября. /ТАСС/. Санкции ЕС не отразились на ассортименте товаров в российских магазинах, в них есть все, что, например, продается в Германии, сообщил журналистам норвежский публицист Хендрик Вебер во время приезда в ДНР.

"Что касается санкций, я даже сейчас не могу назвать, какой у нас уже пакет - 17-й, 18-й, 20-й - каждый день появляется новый санкционный пакет от ЕС. И все они - просто мусор, потому что, сходив в магазин здесь [в России], видишь, что никакой разницы в товарах нет. Ты можешь купить все то же самое, что есть в магазинах в Германии. Нет никакой разницы. Конечно, разница есть в цене в разных странах, но санкции никак не сказываются на жизни простых россиян. Они вредят европейской экономике, потому что теперь Россия начинает производить собственную продукцию", - сказал Вебер.

Он добавил, что Россия больше не заинтересована в европейских товарах, потому что сама наладила производство продукции, которая ранее импортировалась. "Поэтому мы [европейцы] фактически сами рубим сук, на котором сидим", - заключил собеседник агентства.