МЭА прогнозирует рост мирового спроса на электроэнергию на 40% к 2035 году

Согласно отчету агентства, около 730 млн человек по всему миру остаются без электричества

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Мировой спрос на электроэнергию может вырасти почти на 40% к 2035 году. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в опубликованном ежегодном прогнозе.

Как утверждается в публикации, электричество играет центральную роль в экономиках мира. Согласно прогнозу, спрос на электроэнергию увеличится на 40% к 2035 году. Отмечается, что рост данного показателя обусловлен спросом на бытовую технику и системы кондиционирования, электротранспортных средств и необходимостью обслуживать центры сбора и обработки данных.

Согласно отчету, около 730 млн человек по всему миру остаются без электричества. МЭА прогнозирует, что к 2035 году к нему будут подключать в среднем 80 млн жителей планеты каждый год.