Россия работает над созданием винодельческого конкурса стран БРИКС

Мероприятие состоится в начале 2026 года в Москве

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия работает над созданием винодельческого конкурса стран БРИКС, также в нем смогут участвовать другие государства. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров, выступая на Российском винодельческом форуме.

"Мы работаем над созданием конкурса BRICS Wine Competition. Это первый путешествующий винодельческий конкурс, в котором будут в первую очередь принимать участие вина стран БРИКС, но и не только. Все страны уже выразили готовность и желание в нем участвовать", - сказал он.

Майоров пояснил, что конкурс сначала состоится в Москве - в начале 2026 года, а в дальнейшем будет проводиться в привязке к саммиту БРИКС, где бы он ни проходил. "Мы готовы и уже у нас есть договоренности гарантировать победителям конкурса дистрибуцию. Это, пожалуй, единственный конкурс, который победителям гарантирует дистрибуцию и сертификацию в стране, где проходит конкурс", - подчеркнул он.

Заместитель исполнительного директора ассоциации напомнил, что страны БРИКС составляют около 40% населения мира и 35% мирового ВВП. "Это колоссальный потенциал не только для продвижения наших вин на экспорт, но и для развития нашей отрасли внутри страны, потому что это и научный обмен, и обмен практическими знаниями, в том числе между виноделами, это и развитие туризма", - добавил Майоров.