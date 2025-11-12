Пашинян: Армения не намерена отказываться от российского зерна
Редакция сайта ТАСС
08:48
ЕРЕВАН, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не намерена отказываться от российского зерна в пользу украинского.
"Не может этого быть", - сказал Пашинян, комментируя на брифинге информацию Службы внешней разведки (СВР) РФ о том, что Ереван по политическим соображениям откажется от российского зерна в пользу более дорогого украинского за счет денег Евросоюза.
"Это абсолютное недоразумение", - добавил премьер.