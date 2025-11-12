СФ упростил постановку иностранных компаний на налоговый учет

Теперь иностранным организациям не нужно подавать заявление и другие документы в налоговую, чтобы встать на учет при открытии банковского счета

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании принял закон, который упрощает процедуру постановки на учет в налоговых органах РФ для иностранных компаний, открывающих счета в российских банках.

Изменения внесены в Налоговый кодекс РФ. Теперь иностранным организациям не нужно подавать заявление и другие документы в налоговую, чтобы встать на учет при открытии банковского счета. Изменения, как следует из пояснительной записки, подготовлены с учетом практики, показавшей, что действующая процедура слишком сложна и редко используется банками.