Решетников отметил интерес России наращивать экспорт муки и масла в Эфиопию

Министр экономического развития РФ также сообщил о желании российской стороны увеличить поставки сельскохозяйственных удобрений

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия заинтересована в расширении экспорта продукции сельскохозяйственного сектора в Эфиопию, в частности муки, подсолнечного масла и сельскохозяйственных удобрений. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе пленарной сессии 9-го заседания Межправительственной Российско-Эфиопской комиссии по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и торговли в Москве.

"Россия заинтересована в расширении экспорта муки и подсолнечного масла, а также в наращивании поставок различного вида сельскохозяйственных удобрений для эфиопских фермеров", - сказал министр.

Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества двух стран в сфере агропромышленного комплекса Решетников назвал организацию поставок ветеринарных вакцин, селекцию и семеноводство, а также обучение студентов из Эфиопии в российских аграрных учебных учреждениях.

"Для диверсификации торговли крайне важно активизировать сотрудничество надзорных ведомств наших стран, чтобы обеспечить возможность поставок животноводческой и растениеводческой продукции", - добавил министр.