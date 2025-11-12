Совфед одобрил закон о закреплении кадров в здравоохранении

Согласно новым нормам, студенты-бюджетники ординатуры должны будут заключать целевые договоры в первый год обучения при наличии предложений от медучреждений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который вносит изменения в процесс подготовки врачей-ординаторов. Согласно новым нормам, студенты-бюджетники ординатуры должны будут заключать целевые договоры в первый год обучения при наличии соответствующих предложений от медицинских учреждений.

Поправки были инициированы правительством, изменения предполагаются в закон "Об образовании в РФ" и в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". В законе содержатся требования и к другим категориям студентов: к тем, кто восстановился для дальнейшего обучения, перевелся на бюджетную форму обучения, а также к студентам, чей договор на целевое обучение был расторгнут - либо заказчиком в одностороннем порядке, либо самим обучающимся из-за отсутствия мер поддержки, предусмотренных договором. Предполагается, что такие студенты должны будут заключить целевой договор в течение года с момента расторжения предыдущего документа, перевода или восстановления.

Также отмечается, что в случае невыполнения требований студенты могут быть отчислены, если они в установленный срок не заключат договор о целевом обучении при наличии предложений и соответствии требованиям заказчика, а также если они расторгнут договор в одностороннем порядке. При этом у них сохраняется возможность перевода на платную форму обучения. Если же до конца обучения предложения о целевом обучении так и не поступят, обязанность заключать договор снимается.

Закон устанавливает материальную ответственность для обеих сторон. Как заказчик, не трудоустроивший выпускника, так и выпускник, не отработавший положенный срок, будут обязаны возместить расходы на обучение в размере стоимости как минимум за первый год.

Одобренный закон содержит и другие нововведения. Так, выпускники ординатуры после первичной аккредитации будут проходить наставничество сроком до трех лет, после чего должны будут проходить периодическую аккредитацию. Непрохождение наставничества влечет за собой необходимость повторной первичной аккредитации.