СФ сохранил на 2026 год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Он составит 22,5 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о сохранении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2026 год на уровне 270 месяцев (22,5 года).

Согласно закону, с учетом статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин установлен ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2026 год равный 270 месяцам, как и в 2025 году.

Этот показатель используется при расчете накопительной пенсии, она назначается мужчинам с 60 лет, женщинам - с 55. С 2021 года по 2024 год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составлял 264 месяца (22 года). С 2025 года его подняли до 270 месяцев (22,5 года).

В пояснительной записке приводятся данные, согласно которым численность мужчин в возрасте 60 лет составляет 770 031 человек, а численность женщин в возрасте 55 лет - 936 226 человек. Ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни составила 17,79 и 27,12 года соответственно.

Закон в случае подписания президентом вступит в силу с 1 января 2026 года.