Kept: платина обогнала золото по приросту цены

С начала года стоимость этого драгоценного металла выросла более чем на 80%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Цена на платину в III квартале 2025 года выросла на 44% в годовом выражении и на 29% к II кварталу, что стало рекордом за этот период по динамике цен среди драгоценных металлов. При этом с начала года стоимость платины выросла более чем на 80%, превысив рост цен на золото за тот же период, следует из обзора аудиторско-консалтинговой компании Kept (есть у ТАСС).

"Уже в середине июля цена на платину подошла вплотную к уровню в $1,5 тыс. за тройскую унцию. Стимулом к такому росту стал ряд обстоятельств: сохраняющийся структурный дефицит металла на глобальных рынках, в частности из-за сокращения производства в ЮАР, растущий спрос со стороны китайских ювелиров и спекулятивная торговля, которая привела к перетоку запасов платины из Лондона и Цюриха на склады Китая и США", - говорится в обзоре.

При этом в конце июля и первых числах августа в свете очередных пошлин США цена на платину просела, но затем достаточно быстро начала восстанавливать свои позиции, в том числе и по причине роста к ней инвестинтереса. Уже в сентябре цена на платину превысила уровень в $1,5 тыс. за тройскую унцию. Свою роль здесь сыграло и снижение процентной ставки ФРС США, отметили в Kept.

На момент публикации обзора платина торгуется около отметки $1,6 тыс. за тройскую унцию. "Рост цены с начала года составляет примерно 80% - больше чем у золота. Как и в случае с другими драгоценными металлами, причиной к продолжению роста цены, помимо уже существующих, стали новости в начале октября о политической нестабильности и переменах в ведущих странах: США, Франции и Японии", - добавили в компании.

Согласно прогнозам Kept, цена на платину в случае улучшения мировой конъюнктуры стабилизируется и далее скорректируется до уровня $1,2-1,3 тыс. за тройскую унцию.

Цены на палладий

Стоимость палладия в III квартале 2025 года выросла на 19% по сравнению с II кварталом, а в годовом выражении - на 21%.

Ввиду тесной связанности двух металлов платиновой группы (платины и палладия) активный рост цены на платину подтянул вверх и цену на палладий, отметили в Kept. "Новости, что компания Impala Platinum из-за длительного периода низких цен на палладий к середине 2026 года закроет свой канадский рудник Lac des Iles (3% глобальной добычи), а США рассматривают вероятность введения пошлины на палладий из России, вызывают опасения по поставкам и поддерживают цену", - говорится в обзоре.

Аналитики отметили, что ожидаемый дефицит предложения палладия на рынке и растущий инвестинтерес к нему привели к резкому росту цены. Так, к концу сентября цена на палладий превысила $1,2 тыс. за тройскую унцию, а в октябре цена поднялась выше уровня $1,5 тыс. При этом с начала года цена на палладий выросла почти на 60%, но к моменту публикации обзора Kept она находится на уровне $1,4 тыс. за унцию.