Экономист Дуго: Европа может прийти в упадок, как Италия в эпоху Возрождения

Эксперт призвал европейские страны смириться с необходимостью высоких трат и активно инвестировать в современные технологии

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Евросоюз значительно уступает мировым конкурентам в технологическом развитии и без серьезных реформ и инвестиций может прийти в упадок, как Италия в эпоху Возрождения. Такое мнение высказал исследователь Европейского центра международной политической экономии Андреа Дуго.

Автор отмечает, что в конце XV века Венеция была лидером в морском судоходстве, Флоренция - в искусстве и финансах, а Милан - в торговле и технологиях. Италия, которая тогда еще не была единым государством, считалась "жемчужной Европы". "Но в течение нескольких десятилетий от политической независимости и экономического лидерства не осталось и следа. Сегодня Европе грозит схожая судьба", - написал Дуго в колонке для издания Politico.

Одним из ключевых факторов упадка Италии эпохи Возрождения было технологическое отставание из-за опоры на опробованные, но уже устаревающие технологии, пишет Дуго. Современная Европа, по его мнению, совершает ту же ошибку - объем инвестиций в развитие технологии искусственного интеллекта в ЕС составляет всего 4% от тех сумм, которые вкладывают США. Но фундаментальной проблемой в обоих случаях была политическая раздробленность и слабость, отмечает автор.

"Национальные правительства спорят об энергетике, госдолге, миграции, промышленной политике, общая оборонная стратегия не продвигается дальше амбициозных заявлений, а смелые планы о совместных инвестициях в технологии и общем рынке капитала утопают в дебатах. Эта раздробленность обрекла Италию на то, чтобы пасть жертвой иностранных держав, которые в конечном итоге поделили полуостров. Нынешние разногласия в ЕС делают его уязвимым перед лицом глобальных конкурентов", - пишет автор.

По его мнению, в отличие от Италии у ЕС есть шанс избежать исторического упадка. Для этого региону нужно смириться с необходимостью высоких трат и активно инвестировать в современные технологии, создавать реально действующий общий рынок капитала и "реальную оборону". "Рецепт известен. <…> Чего не хватает, так это политической воли. У ЕС есть время избежать этой участи (упадка - прим. ТАСС). Европейцы могут либо очнуться ото сна, либо уйти на покой как обставленный памятниками субконтинент, по которому бродит эхо воспоминаний", - подытоживает автор.