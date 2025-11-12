В Петербурге выросли зарплаты на рынке частичной занятости

Опытные профессионалы, работающие частично, могут получать до 198 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Медианная зарплата на рынке частичной занятости в Петербурге выросла на 10% за год, сообщила директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.

"Мы наблюдаем качественную трансформацию рынка частичной занятости в Санкт-Петербурге. Рост медианной зарплаты на 10% за год - это убедительное свидетельство того, что работодатели перестали рассматривать этот формат как временное решение. Сегодня частичная занятость становится полноценной альтернативой для специалистов разного уровня - от начинающих специалистов до высококвалифицированных экспертов, которые могут получать до 200 тыс. рублей. Особенно показательно, что такой рост сопровождается расширением присутствия высокотехнологичных отраслей в этом сегменте, что говорит о зрелости спроса на качественные кадры", - отметила она.

При этом на пять ключевых секторов экономики с января по ноябрь 2025 года приходится значительная доля всех предложений. Среди них розничная торговля, медицина, фармацевтика, аптеки, услуги для бизнеса, информационные технологии, системная интеграция, интернет, образовательные учреждения.

По данным hh.ru, медианная зарплата в предложениях работодателей Санкт-Петербурга показала положительную динамику, увеличившись с октября 2024 года на 10%, по итогам октября этого года она составляет 78,5 тыс.рублей. При этом оплата труда напрямую зависит от опыта соискателя: начинающим специалистам без опыта работы предлагают от 26 тыс. рублей, опытные профессионалы и редкие эксперты, работающие частично, могут получать до 198 тыс. рублей.