Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерна по итогам 2025 года в 135 млн тонн

Сбор зерна с начала года составил 141,5 млн тонн в бункерном весе, отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сбор зерна в России с начала 2025 года составил 141,5 млн тонн в бункерном весе, прогноз по урожаю в 135 млн тонн в чистом весе сохраняется, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Как вы знаете, этот год складывается не просто для наших аграриев. Во многих регионах они столкнулись с возвратными заморозками и засухой и другими неблагоприятными погодными явлениями. Тем не менее, уже можно с уверенностью констатировать, что сборы зерна, картофеля, овощей и фруктов, некоторых масличных культур, а также сахарной свеклы будут выше прошлогодних. На данный момент мы собрали уже 141,5 млн тонн зерновых и зернобобовых в бункерном весе. По итогам года сохраняется прогноз на уровне 135 млн тонн в чистом весе", - сказала Лут

Она отметила, что ожидается ряд исторических рекордов, например, по сбору зернобобовых, сои, рапса, плодов и ягод в организованном секторе.

О сборе зерна в России

По итогам 2024 года урожай зерна в России составил почти 130 млн тонн. В 2023 году был получен второй по объему в истории РФ урожай зерна - около 143 млн тонн, а с учетом Донбасса и Новороссии - примерно 147 млн тонн.

В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна - всего было собрано 157,676 млн тонн.