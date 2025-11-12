ЦБ не увидел признаков технической рецессии в экономике РФ в 2025 году

Российская экономика непрерывно росла с 2022 года на протяжении 10 кварталов, напомнил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Формально никакой технической рецессии в российской экономике в 2025 году не было, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в новом выпуске видеоблога "Что почем?".

"С 2022 года экономика РФ непрерывно росла на протяжении 10 кварталов, в начале этого года рост притормозился. Но уже во втором квартале этого года экономика вновь перешла к росту, прибавив 0,4%. Такая динамика позволяет говорить, что формально никакой технической рецессии в российской экономике в этом году не было", - сказал он.