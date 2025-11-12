Семьи 15 регионов могут получить выплаты до 1 млн рублей на погашение ипотеки

Средства могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился третий или последующий ребенок, сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко

Редакция сайта ТАСС

© Максим Романов/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Семьи 15 регионов РФ, где рождаются третьи дети, могут получить выплаты до 1 млн рублей на погашение ипотеки. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Мы участвуем в реализации программы поддержки многодетных семей - выплачиваем 450 тыс. руб. на погашение ипотеки. В 15 регионах действует доплата в 550 тыс. рублей, в результате многодетные семьи в отдельных субъектах могут получить выплаты до 1 млн руб.", - сказал он.

Как уточнили в ДОМ.РФ, речь идет о Пензенской и Тульской областях, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Республике Адыгея, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах.

С 2019 года многодетные семьи имеют право на государственную помощь для погашения ипотеки. По условиям программы, можно получить до 450 тыс. рублей, чтобы уменьшить или погасить ипотеку. Выплату могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился третий или последующий ребенок.