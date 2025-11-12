Аналитики оценили стоимость ДОМ.РФ для IPO в диапазоне 349-445 млрд рублей

Компания планирует получение листинга акций и начало торгов в ноябре 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Опрошенные ТАСС аналитики оценили справедливую рыночную стоимость ПАО "ДОМ.РФ" для предстоящего первичного публичного размещения акций (IPO) в диапазоне от 349 до 445 млрд рублей, указав, что это самая ожидаемая сделка для российского фондового рынка в текущем году.

ДОМ.РФ ранее официально подтвердил намерение провести IPO на Мосбирже. Компания планирует получение листинга акций и начало торгов в ноябре 2025 года. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии, а все привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса ДОМ.РФ. Размещение предполагает открытую подписку на акции и будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов - физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Ранее глава ДОМ.РФ Виталий Мутко отмечал, что банк планирует вывести на рынок около 10% акций и привлечь с рынка от 15 до 30 млрд руб.

Ожидаемая сделка

Стратег инвестиционной компании "Арикапитал" Сергей Суверов отметил, что это знаковое IPO для российского фондового рынка, самое важное в этом году. "Кроме того, это первое IPO госкомпании за много лет, а последнее IPO компании из финансового сектора (Московской биржи) было 12 лет назад", - заявил он. По его словам, рынок соскучился по большим, прозрачным и надежным эмитентам.

Руководитель управления инвестиционно-банковской деятельности "ВТБ капитал трейдинг" Мария Хабарова также положительно оценила перспективы размещения. "ДОМ.РФ - качественный, крупный эмитент. Сейчас на рынке видим запрос инвесторов на ликвидные истории, поэтому крупные эмитенты, такие как ДОМ.РФ, особенно им интересны", - указала она.

Аналитики отмечают, что спрос на акции такого эмитента ожидается на высоком уровне. "Полагаю, что спрос будет и немалый. У институциональных инвесторов есть существенный интерес к пополнению портфелей качественным новым эмитентом. Среди розницы также жду интереса. В финансовом секторе не так и много публичных игроков такого масштаба, да еще и с работающей дивидендной политикой с 50% выплатами по МСФО", - комментирует сооснователь NZT Rusfond Игорь Шимко.

Растущие показатели

По мнению директора департамента корпоративных финансов Первоуральскбанка Артема Тузова, объявленные параметры содержат весь необходимый набор хорошего IPO. "Средства от размещения будут направлены внутрь бизнеса, локап-период (срок, в течение которого первичные инвесторы не могут совершать сделки с бумагами, купленными на IPO)180 дней и стабилизация цены акций 30 дней. Это все стандартный хороший набор успешного IPO", - отметил эксперт.

Согласно оценке "Т-банка", справедливый диапазон стоимости акционерного капитала ДОМ.РФ составляет 0,8-0,9 прогнозного капитала на конец 2025 года или 349-395 млрд руб. "ДОМ.РФ - один из крупнейших финансовых институтов с уникальным позиционированием в сфере жилищного и инфраструктурного строительства. Компания отличается устойчивым ростом активов, высокой рентабельностью и низким риском. По нашим оценкам, в случае распределения 50% чистой прибыли в виде дивидендов компания сможет направить на выплаты акционерам около 42,5 млрд руб. уже в следующем году. Средний темп прироста дивидендов может составить 10% в течение пяти лет", - отмечают аналитики "Т-банка".

В "Сбере" справедливую рыночную стоимость акционерного капитала ДОМ.РФ оценили в диапазоне 350-400 млрд руб., в базовом сценарии оценки - 375 млрд руб. "Исторически ДОМ.РФ с избытком выполнял регуляторные нормативы и имеет долгую историю выплат дивидендов своему акционеру. Кроме того, группа обеспечивает привлекательное для инвесторов соотношение риска и доходности при низкой волатильности финансовых результатов даже в кризисных условиях", - полагают аналитики "Сбера".

Согласно расчетам Альфа-банка индикативный диапазон справедливой стоимости 100% акционерного капитала составляет 395-444,8 млрд руб. "Рост прибыли ДОМ.РФ в 2025-2030 гг. будет составлять в среднем 14%, что предполагает удвоение прибыли на горизонте пяти лет. Мы ожидаем, что при целевом коэффициенте выплат 50% группа будет выплачивать дивидендами 43-81 млрд руб. в год на прогнозном горизонте", - отмечают в Альфа-банке.

Как полагают аналитики, практика IPO подразумевает дисконт 10-15% к справедливой стоимости при формировании цены размещения. "Сейчас озвучивается справедливая стоимость 0,8-0,9 капитала или даже пиковая стоимость в районе одного капитала. В целом это оценка компании, интересной для долгосрочных инвестиций", - указывает директор департамента корпоративных финансов Первоуральскбанка Артем Тузов.

О компании

ДОМ.РФ является одной из крупнейших российских финансовых групп, занимая шестое место по объему активов. Ранее компания отчиталась о росте чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев на 7% в годовом выражении, до 62,3 млрд руб. Согласно данным отчета, такие результаты были обеспечены фундаментальными факторам - ростом комиссионных и процентных доходов при сохранении высокого уровня операционной эффективности.