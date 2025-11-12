"Россети" модернизировали ключевой центр электроснабжения Владивостока

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Россети" на подстанции 220 кВ "Волна" установили оборудование для подключения новых линий электропередачи от Владивостокской ТЭЦ-2, где идет масштабная реконструкция. Проект позволит увеличить на 77 МВт выдачу мощности электростанции в энергосистему Приморья, что повысит надежность снабжения столицы региона и даст возможность присоединять к сети строящиеся жилые комплексы и предприятия, говорится в сообщении компании.

"Специалисты филиала ПАО "Россети" - МЭС Востока смонтировали на подстанции две новые линейные ячейки 110 кВ, оснастив их высоконадежными элегазовыми выключателями, современными измерительными трансформаторами. Кроме того, на объекте обновили микропроцессорные системы релейной защиты. Все использованное оборудование произведено в России", - пояснили в группе.

Как отметили в ПАО "Россети, модернизация подстанции "Волна" является одним из этапов масштабной работы, которая проводится для снижения рисков энергодефицита на юге Приморья и развития Владивостока. Сейчас компания строит подстанции и линии электропередачи для выдачи в сеть дополнительной мощности Приморской и Партизанской ГРЭС. Кроме того, планируется создание еще одного энергоцентра в Артеме. Новая сетевая инфраструктура обеспечит поступление в энергосистему края более 1 000 МВт мощности.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 42 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.