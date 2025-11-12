Производители удобрений РФ инвестировали 2 трлн рублей в развитие мощностей

Глава Минпромторга России Антон Алиханов отметил, что химический комплекс полностью обеспечивает российских аграриев всеми видами удобрений, и две трети объемов поставляется на экспорт

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские производители удобрений за последние 10 лет инвестировали почти 2 трлн рублей в развитие своих мощностей. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на правительственном часе в Госдуме.

"Удобренцы активно инвестируют в развитие своих мощностей - почти 2 трлн рублей за последние 10 лет. Поэтому отрасль технологически развита и продолжаются новые крупные проекты", - сказал он.

Министр отметил, что химический комплекс полностью обеспечивает российских аграриев всеми видами удобрений, и две трети объемов поставляется на экспорт. По его словам, отечественные компании удерживают внутренние цены существенно ниже мировых, балансируя валютную и рублевую выручку.