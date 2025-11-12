Росатом: строительство АЭС в Монголии может стать флагманом партнерства с РФ

Главная задача для сторон - подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в строительстве АСММ, напомнил глава монгольского офиса государственной корпорации "Росатом" Сергей Демин

УЛАН-БАТОР, 12 ноября. /ТАСС/. Строительство в Монголии атомной станции малой мощности (АСММ) может стать флагманским проектом российско-монгольского сотрудничества на десятилетия вперед. Об этом сообщил глава монгольского офиса государственной корпорации "Росатом" Сергей Демин на научно-просветительском семинаре на тему "Атомная энергетика: шаг в будущее".

"Считаем перспективным и важным наращивание партнерства с Монголией в сфере атомной энергетики. Уверены, что строительство в Монголии атомной станции малой мощности может стать флагманским проектом российско-монгольского сотрудничества на десятилетия вперед. Ключевое преимущество российских проектов - референтность. Мы предлагаем технологии, которые уже показали свою надежность и эффективность в России", - сказал Демин.

Он отметил, что главная задача для сторон - подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в строительстве АСММ в Монголии. В качестве одной из потенциальных площадок рассматривается район, где проектируется город Новый Хархорин на месте бывшей столицы Монгольской империи.

"Будем рады, если наша станция сможет стать "энергетическим сердцем" новой столицы. Уверяю вас, что это сердце будет работать надежно и эффективно. Сегодня в мире 70 проектов станций малой мощности, но референтные предложения только у Росатома. Реакторы РИТМ-200, которые мы предлагаем Монголии, - это современная технология, доказавшая свою надежность за годы работы на самых мощных атомных ледоколах в условиях Арктики", - отметил представитель Росатома.

В арктических экспедициях Росатома "Ледокол знаний" традиционно участвуют монгольские школьники. Отбор студентов из Монголии для обучения в российских вузах по профильным для атомной отрасли специальностям идет с 2017 года по квотам Министерства науки и высшего образования РФ.