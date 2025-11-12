Лут: в РФ рост цен на основные продукты за 10 лет не превышал общей инфляции

При этом министр сельского хозяйства России отметила, что в последние годы наблюдается устойчивый рост себестоимости продукции, связанный с удорожанием техники, энергоресурсов, логистики, заемных средств и других составляющих

Редакция сайта ТАСС

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Рост цен на основные продукты питания в России за последние 10 лет не превышал общего уровня инфляции, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Если говорить об экономической доступности, то за последние 10 лет рост цен на основные продукты питания в нашей стране не превышал общего уровня инфляции, а по ряду категорий все еще отстает от нее", - сказала Лут.

При этом она отметила, что в последние годы наблюдается устойчивый рост себестоимости продукции, связанный с удорожанием техники, энергоресурсов, логистики, заемных средств и других составляющих. "Здесь хочу особо отметить внимание, которое уделяется контролю ценовой ситуации на площадке Государственной думы, в частности, в рамках рабочей группы под председательством Алексея Васильевича Гордеева", - подчеркнула Лут.

Она указала, что министерство находится в постоянном контакте с Минэкономразвития, Минпромторгом, ФАС России и другими ведомствами для того, чтобы не допускать перекосов цен на российском рынке. "Для обеспечения стабильной ситуации у нас сегодня есть все необходимые инструменты. Реализуются точечные меры поддержки, применяются механизмы таможенно-тарифного регулирования", - добавила министр.

По ее словам, одной из важных задач является расширение практики долгосрочных контрактов между производителями и торговыми сетями с применением механизма формулы цены на овощную продукцию и часть другой продукции. "Считаем, что соответствующее изменение закона о торговле, которое мы сейчас прорабатываем совместно с Минпромторгом, поможет исключить скачка цен на отдельные группы продовольственных товаров. Хочу попросить вас, уважаемые депутаты, поддержать эту инициативу", - добавила министр.