Володин призвал обратить внимание на подорожание сельхозтехники

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Обеспеченность сельхозпроизводства техникой в России снижается, в то же время цены на нее растут. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, призвав правительство РФ найти решение в сложившейся ситуации.

"В сравнении с 2012 годом, если опираться на анализ и мнение тех, кто работает непосредственно в сельском хозяйстве, обращения фермеров, которые мы получаем, вот фермер из Ульяновской области буквально недавно говорил о том, что в перерасчете на стоимость пшеницы сегодня комбайн стал стоить ровно в два раза больше", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

"Задумайтесь, о чем речь идет. У нас обеспеченность техникой сельхозпроизводства стала снижаться. Растет доля техники, которая работает уже более 10 лет. Поэтому эти темы нам также надо рассматривать и искать решения по ним", - добавил он.