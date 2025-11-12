Между Москвой и Минском с середины декабря будет ежедневно курсировать еще одна "Ласточка"

В холдинге также отметили, что состав поезда увеличился до 10 вагонов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Еще одна, третья пара поездов "Ласточка" будет курсировать между Москвой и Минском ежедневно, начиная с середины декабря. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.

"Предвестники весны начнут чаще "летать" между столицами России и Беларуси. С середины декабря "Ласточка" №719/720 будет отправляться ежедневно", - говорится в сообщении. Ранее этот поезд курсировал между Москвой и Минском 3 раза в неделю.

Как отметили в РЖД, из Москвы поезд будет отправляться в 12:00 с 15 декабря, а в Минск будет прибывать в 19:35. Из Минска - с 16 декабря в 10:00 и прибытием в Москву в 17:57.

"При этом состав поезда тоже увеличится: вместо пятивагонной "Ласточки" будет курсировать десятивагонная - в комплектации "Премиум" с местами эконом и бизнес-класса и специализированными местами для маломобильных пассажиров", - сообщили в холдинге.

Две ежедневные десятивагонные пары скоростных "Ласточек" №717/718 и №721/722, отправляющиеся зеркально в 6:20 и в 16:00 из Москвы и из Минска, продолжат курсировать по своему расписанию.

Компания сообщила, что продажа билетов на дополнительную пару "Ласточек" №719/720 будет открываться за 20 дней до отправления поезда, а оформить проездные документы можно онлайн на сайте, в веб-приложении и мобильном приложении "РЖД пассажирам" и в кассах.

"Скоростные "Ласточки" связали Москву и Минск 30 апреля 2021 года. За это время они перевезли более 3 млн человек. Только за 10 месяцев текущего года в прямом сообщении было перевезено свыше 600 тыс. пассажиров (+12,5% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении.