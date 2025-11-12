РЖД и "Почта России" запустили грузовой экспресс из Китая

Поезд предназначен для перевозки почтовых отправлений, товаров народного потребления и электронной коммерции

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. РЖД и "Почта России" запустили грузовой экспресс из Китая. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

"Первый международный контейнерный сервис "Грузовой экспресс" начал курсировать по маршруту Хуньчунь (КНР) - Камышовая - Уссурийск - Москва", - говорится в сообщении.

Как отметили в РЖД, поезд предназначен для перевозки почтовых отправлений, товаров народного потребления и электронной коммерции. Срок доставки из Китая до подмосковного ТЛЦ "Белый Раст" составит 12 дней.

"В ближайшей перспективе планируется дополнить сервис опцией выгрузки контейнеров в городах по маршруту следования поезда", - сообщили в холдинге.

РЖД и "Почта России" в 2023 году запустили регулярные перевозки в почтово-багажных вагонах по маршруту Хуньчунь - Уссурийск, а в 2024 году запущен сервис "Почтовый экспресс" по ускоренной доставке сборных грузов по маршруту Уссурийск - Москва и обратно.