"Ростелеком" планирует представить новую стратегию в 2026 году

Заседание комитета по стратегии компании и совет директоров должны пройти до конца ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" планирует представить обновленную стратегию компании в 2026 году. Об этом журналистам в кулуарах форума "Цифровые решения" сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Он отметил, что заседание комитета по стратегии компании и совет директоров должны пройти до конца ноября. "После Нового года, я думаю, мы ее представим", - сказал Осеевский.

Глава компании добавил, что со стороны властей не было критических замечаний к документу.

Ранее сообщалось, что "Ростелеком" планирует осенью представить совету директоров новую стратегию. В ней планируют сформулировать ключевые приоритеты компании до 2030 года, в том числе с учетом развития отрасли связи, технологического лидерства и цифровизации экономики.