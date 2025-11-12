Решетников заявил о важности организации российского производства в Эфиопии

Глава Минэкономразвития отметил, что Эфиопия не имеет прямых выходов к побережью и к портам

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил о важности организации российского производства на территории Эфиопии. Об этом он сказал журналистам по итогам 9-го заседания межправительственной российско-эфиопской комиссии по вопросам экономического, научно-технического сотрудничества и торговли в Москве.

"Конечно, нашим основным, главным приоритетом должна быть организация трудоемких производств на территории Эфиопии. Нам выгоднее выносить производство товаров каких-то, которые здесь можно производить в расчете на российский рынок, - сказал министр. - Тут мы экономически считаем вместе с коллегами, что и где выгоднее делать. Это вопрос развития логистики, поскольку рынок будет расти, будет употреблять больше продукции, надо ее доставлять".

Решетников напомнил, что Эфиопия не имеет прямых выходов к побережью и к портам.