ОПЕК: прогнозы МЭА о пике спроса на топливо столкнулись с реальностью

В организации отметили, что это привело к смене позиции

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) о пике спроса на ископаемое топливо столкнулись с реальностью, что привело к смене позиции организации. ОПЕК надеется, что новый доклад МЭА ознаменует возврат к анализу, основанному на энергетических реалиях и что мир прошел пик ошибочной концепции "пика нефти", говорится в сообщении организации.

В последнем докладе МЭА "Перспективы мировой энергетики" (WEO) 2025 года, в "Сценарии текущей политики" (CPS), говорится, что "спрос на нефть и газ не достигнет пика" к 2050 году, и что "нефть останется доминирующим видом топлива" в этот период. "Хотя мы признаем, что МЭА опубликовало другие сценарии, демонстрирующие альтернативные пути, что стало неожиданностью, впервые за многие годы оно признало, что нефть и газ, как ожидается, будут играть значительную роль в формировании будущих энергетических путей", - говорится в сообщении ОПЕК.

Там также отметили, что заявления МЭА о достижении пика мирового спроса на нефть до конца десятилетия сопровождались призывом прекратить новые инвестиции в нефтяной сектор, а желаемое выдавалось за действительное. "К счастью, в 2025 году мы стали свидетелями разворота в этом вопросе", - отметили в ОПЕК.

Реальность такова, что мир потребляет больше нефти, угля, газа, фактически всех видов энергии, чем когда-либо прежде, что отражено в краткосрочных прогнозах ОПЕК и МЭА. "Как неоднократно заявляла ОПЕК, история энергетики - это история дополнений. Основные источники энергии не исчезли и не оставались в прошлом. Более того, они продолжают дополнять друг друга и даже зависеть друг от друга, что еще больше стимулирует спрос. Например, возобновляемые источники энергии станут важной и растущей частью будущего энергетического ландшафта, но их развитие требует различных нефтепродуктов. Проще говоря: наше энергетическое прошлое не было чередой замещающих событий, и таким же будет и наше энергетическое будущее", - добавили в ОПЕК.

Там также отметили, что слишком долгая одержимость отраслевых комментаторов "пиками", будь то спрос или предложение, препятствовало здравому анализу, разумной политике и формированию благоприятного инвестиционного климата. "Пиковый" подход и [бывшая] тенденция МЭА заявлять о надвигающихся пиках при каждой возможности - это всего лишь лозунг, заголовок, не представляющий никакой ценности в качестве основы для анализа будущих путей развития энергетики", - считают в организации.

"Мы надеемся, что "Перспективы мировой энергетики" МЭА представляет собой возвращение к анализу, основанному на энергетических реалиях, и что мы уже прошли пик ошибочной концепции о "пике нефти", - заключили в ОПЕК.