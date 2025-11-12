Эксперт Выломов предложил поделить на три прогнозы о потере льготной ипотеки 3 млн семей

На фоне пересмотра условий семейной ипотеки важно запускать альтернативные механизмы улучшения жилищных условий, добавил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Прогнозы о потере доступа к льготной семейной ипотеке почти 3 млн семей преувеличены, речь может идти о цифре в 1 млн человек. Такое мнение высказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов.

Ранее газета "Известия" писала, что около 2,8 млн семей могут потерять доступ к семейной ипотеке, если ставки по ней поднимут с 6 до 12% для супружеских пар с одним ребенком. Отмечалось, что всего в стране 11,6 млн семей с детьми возрастом до семи лет, из которых 4 млн имеют единственного ребенка. Из них 1,2 млн семей уже воспользовались программой.

"На мой взгляд, это скорее верхняя оценка. Здесь скорее вопрос, сколько из этих 2,8 млн семей финансово способны взять семейную ипотеку под 12%, вносить соответствующие ежемесячные платежи и так далее. Если говорить именно в формулировках "потеряют возможность взять семейную ипотеку", то я бы ограничил масштаб примерно 1,0-1,5 миллионами. Масштаб, конечно, все равно большой", - сказал собеседник агентства.

По словам Выломова, это не значит, что эти семьи исключаются из программы - они останутся формальными участниками, но, возможно, не смогут пройти скоринг банка или решат не брать кредит из-за слишком высокой ежемесячной нагрузки. Он добавил, что на фоне пересмотра условий семейной ипотеки важно запускать альтернативные механизмы улучшения жилищных условий (к примеру, "жилье по соцнайму", "жилищный лизинг", "специальные жилищные депозиты").

"Плюс еще вопрос, сколько из этих 2,8 млн семей возьмут семейную ипотеку по текущим условиям, до официального объявления о пересмотре условий. Учитывая опыт по завершению программ, пересмотру условий - такое объявление само по себе побуждает многих "успеть заскочить в последний вагон". В связи с этим, вероятно, ближайшие месяцы могут охарактеризоваться повышенным спросом на семейную ипотеку", - прогнозирует он.

12 ноября генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, выступая в Совете Федерации, сообщил, что механизмы донастройки льготных ипотечных программ готовятся в России.

О программе

Программа "Семейная ипотека" с годовой ставкой 6% действует до 2030 года. Ее можно взять на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома. С 1 апреля 2025 года программа распространена на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов.