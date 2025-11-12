Акции "Лукойла" торгуются ниже 5 тыс. рублей впервые с июня 2023 года

К 14:05 мск они замедлили снижение и находились на отметке 4 995 рублей за бумагу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Акции "Лукойла" в ходе основной торговой сессии на Московской бирже снижались на более чем 3,4%, опускаясь ниже 5 000 рублей за бумагу впервые с 26 июня 2023 года, свидетельствуют данные биржи.

По данным на 13:55 мск, акции компании снижались на 3,44%, до 4 979 рублей за бумагу. К 14:05 мск акции замедлили снижение и находились на отметке 4 995 рублей за бумагу (-3,13%).

В октябре Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 их дочерних структуры в новый пакет американских санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.