Мишустин: с 2026 года планируются льготные тарифы страховых взносов для IT-сектора

Если доход сотрудников компании больше предельной базы, то такие взносы составят еще меньше - 7,6%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Льготные тарифы страховых взносов на уровне 15% планируется ввести для IT-отрасли с 2026 года. Об этом сообщил на пленарной сессии форума "Цифровые решения" премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Планируется, что со следующего года для этого бизнеса [работающего в ИТ-секторе] будут действовать льготные тарифы страховых взносов - на уровне 15%", - указал глава кабмина, добавив, что это в два раза ниже, чем для других отраслей. "Если доход сотрудников компании больше предельной базы, то такие взносы составят еще меньше - 7,6%", - отметил председатель правительства.

Кроме того, по словам Мишустина, налог на прибыль не превысит 5%. Сохранена, по просьбе предпринимателей, и льгота, освобождающая от уплаты налога на добавленную стоимость при продаже российских программных продуктов.

Что касается покупателей отечественного софта и программно-аппаратных комплексов из реестра, то для них и далее "будет возможность зачесть такие расходы по двойному коэффициенту - за счет чего сократить базу налога на прибыль", пояснил глава кабмина.