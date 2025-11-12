Мишустин призвал уйти от термина "белые хакеры"

Премьер-министр РФ предложил называть их "аналитиками по уязвимости критических систем жизнеобеспечения"

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посоветовал не называть специалистов по уязвимости критических систем жизнеобеспечения белыми хакерами.

"Можно совет профессиональной команде? Называйте специалистов, как вы их назвали в кавычках белых хакеров, например, аналитиками по уязвимости критических систем жизнеобеспечения", - обратился глава кабмина России к представителю компании Positive Technologies в ходе осмотра выставки форума "Цифровые решения".