Мишустин призвал уйти от термина "белые хакеры"

Премьер-министр РФ предложил называть их "аналитиками по уязвимости критических систем жизнеобеспечения"
11:27

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посоветовал не называть специалистов по уязвимости критических систем жизнеобеспечения белыми хакерами.

"Можно совет профессиональной команде? Называйте специалистов, как вы их назвали в кавычках белых хакеров, например, аналитиками по уязвимости критических систем жизнеобеспечения", - обратился глава кабмина России к представителю компании Positive Technologies в ходе осмотра выставки форума "Цифровые решения". 

